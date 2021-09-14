banner39

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Uzak Doğu 14.09.2021, 08:15
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.

Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.

banner53
#Japonya
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?