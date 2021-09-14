Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Uzak Doğu 14.09.2021, 08:15
Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.
Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.
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