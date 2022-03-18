Japonya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 3 ölü
Japonya'nın kuzeydoğusunda, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yapan balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Uzak Doğu 18.03.2022, 08:56
Pasifik Okyanusu'na kıyı İwate eyaleti açıklarında 2,9 tonluk balıkçı teknesi "The Chiyo Maru" alabora oldu.
Kamaişi Sahil Güvenliği, ters dönen teknedeki 3 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ölenler arasında İwate Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goto Tomoaki'nin de bulunduğu kaydedildi.
Limana çekilen teknenin, kıyı eyaleti açıklarında, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yaptığı açıklandı.
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