Japonya'da Başbakan Suga halefini belirledi

Japonya'da görevinden ayrılacağını açıklayan Başbakanı Suga Yoşihide'in halefi olarak ülkenin aşı uygulamasından sorumlu popüler Bakan Kono Taro'yu destekleyeceği belirtildi.

Eylül ayı sonunda yapılması planlanan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) iç seçimlerinde yarışı kazanan, Suga'nın yerine başbakan olarak geçecek.

Suga, cuma günü yaptığı açıklamada parti liderliği yarışmasına katılmayacağını duyurdu.

Kyodo haber ajansı, parti seçimlerinde halefi seçilene kadar görevde kalması beklenen Suga'nın cumartesi günü sağlık kontrolünden geçtiğini; ancak sağlığında herhangi bir sorun olmadığını duyurdu.

Suga'nın duyurusundan saatler sonra yayıncı TBS, kaynaklara atıfta bulunmadan Kono'nun liderlik yarışında olmayı planladığını bildirdi. Ancak adaylığını açıklamayan Kono, gazetecilere, önce partideki meslektaşlarına danışmak istediğini söyledi.

Kono Taro kimdir?

Eski dışişleri ve savunma bakanı olan 58 yaşındaki Kono, 2,3 milyon takipçisi olduğu Twitter üzerinden destek sağladıktan sonra genç seçmenler arasında popüler hale geldi.

Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide kabinesinde aynı zamanda yeni tip koronavirüs aşılarından sorumlu kabine üyeliği görevini yürüten Kono'nun, parti içinde Maliye Bakanı Aso Taro fraksiyonunca desteklendiği biliniyor.

İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, başbakanlık ile ilgili resmi kararını gelecek hafta duyuracak.

Kaynak: Euronews