Japonya'da deprem
Japonya'da 60 kilometre derinlikte 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Uzak Doğu 01.11.2021, 00:51
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.
Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
Kaynak: AA
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