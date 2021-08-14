Japonya'da heyelan: 1 ölü, 2 kayıp

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Fumiyo Mori isimli 59 yaşındaki bir kadının Nagasaki eyaletinin Unzen kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu öldüğü, Mori'nin eşi ve kızından haber alınamadığı kaydedildi. Kurtarma çalışmaları için 150'den fazla görevlinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Başbakan Suga Yoşihide, afet önlemlerinin ele alındığı acil kabine toplantısının ardından, Niigata, Toyama, Gifu, Ehime, Fukuoka, Saga, Nagazaki, Hiroşima, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerindeki ilgili kurumlara bölgedeki toplam 1 milyon 560 bin hanenin gerektiğinde tahliye edilmesi çağrısı yaptı.