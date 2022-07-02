Japonya'da hükümetten vatandaşlara tasarruf çağrısı

Japonya'da özellikle de ülkenin doğu kesimleri son bir haftadır kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana rekor kıran sıcaklarla kavrulurken hükümet, vatandaşlardan elektrik kullanımını mümkün olduğunca kısmaları fakat güvende kalmak için ihtiyaç oldukça klimalarını açmalarını istedi.

Bununla birlikte gereksiz ışıkların söndürülmesi ve elektrikli aletlerin kullanılmaması istenilirken, klima dahil soğutucu cihazların olası “sıcak çarpması” risklerine karşı ölçülü kullanılması talep edildi.

Ancak termometreler başkent Tokyo ve çevresinde bugün yine 35 derecenin üzerini gördü.

Aşırı sıcaklar art arda yedinci günü geride bırakırken meteoroloji yetkilileri, pazartesi günü muhtemel bir yağmur ve sonrasında biraz daha serin bir havanın hakim olabileceği tahmininde bulundu.

"Tsuyu" yaz yağmur sezonunun ülkenin büyük bölümünde hafta başında sona ermesiyle 35 dereceyi gören hava sıcaklığının, 38 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansının hafta başında, "tsuyu" sezonunun erken bittiğini duyurmasıyla elektrik sarfiyatı yükselmişti.

Mütemadiyen tasarruf çağrısında bulunan yetkililer cuma günü olası ilk kez elektrik kesintisi konusunda uyarıda bulunmadı.

Son 150 yılın en sıcak haziran ayı

Isesaki kentinde 40,3 derece ile bu yıl Japonya'da görülen en yüksek sıcaklık ölçülürken, başkentin hemen kuzeyindeki diğer bazı kentlerde de sıcaklık 40,1 ve 40 dereceyi gördü. Tokyo şehir merkezi ise 37 dereceye ulaştı.

Japonya'da benzer seviyede sıcaklıklar sık sık görülse de bu kadar erken dönemlerde yaşanmıyor.

Öyle ki haziran sıcağı, 147 yıl önce kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek sıcaklık olarak olarak meteoroloji tarihine geçti.

Hükümet tehlikeli koşulların daha devam edeceğini belirterek vatandaşları dışarıda maske kullanımı konusunda esnek davranmaya çağırdı.

Kabine Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara düzenlediği basın toplantısında "Sıcak çarpması riskini arttırdığı için, başkalarından uzaktaysanız ve konuşmuyorsanız lütfen dışarıda maskelerinizi çıkarın" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 37 milyon kişinin yaşadığı Tokyo ve çevresine elektrik sağlayan şebeke ise kesintiye neden olabilecek kullanım seviyelerine yaklaştı.

Bazı üretici firmalar çalışma saatlerini kısaltırken bazı şirketler de çalışanlardan kullanmadıkları cihazlarını kapalı konuma getirmelerini istedi.

Sıcaklar, Japonya'nın bazı bölgelerinde iki hafta süren yağmur sezonunun erken sona ermesiyle bastırdı.

Bu nedenle barajlar kururken bazı bölgelerde de su tasarrufu çağrıları yapıldı.

Kaynak: Euronews