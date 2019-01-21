Japonya, ABD’nin İran’a yaptırımları nedeniyle askıya alınan petrol alma sürecine yeniden başladı. Açıklamayı İran Merkez Bankası yetkilileri yaptı.

Abdul Nasır Hemmati, İran resmi haber ajansı IRNA’ya verdiği demeçte, “Çin, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye'den sonra Japonya da, İran’dan petrol almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Petrol ithalatının yeniden başlaması, Tokyo yönetiminin Kasım ayında yürürlüğe giren ABD yaptırımlarından feragat edilmesinin ardından geldi.

ABD’NİN İRAN’A YAPTIRIMLARI

İran’a ilk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tâbi hale getirmişti. ,

Kaynak: www.dunyabulteni.net

