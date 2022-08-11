Japonya'da Kişida Fumio hükümetine duyulan güven artıyor

Kyodo ajansına göre, Japonya'da Başbakan Kişida Fumio hükümetine duyulan kamuoyu güvenini belirlemek için telefon aracılığıyla anket yapıldı.

1 Ağustos'ta yüzde 51 olan Kişida hükümetine duyulan güven, yeni ankette yüzde 54,1'e çıktı.

Söz konusu sonuçlara en büyük etkinin Kişida'nın, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastının ardından gündeme gelen ve siyasilerle "Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin ilişkisi olduğuna dair tartışmalar üzerine kabinesinde değişikliğe gitmesinin olduğu kaydediliyor.

Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 84,7'ü siyasilerin Moon Tarikatı ve bağlantılı gruplarla ilişkilerini kesmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kişida ayrıca bakanlarına ve diğer üst düzey yetkililere, "Birleşme Kilisesi ile olan bağlantılarını gözden geçirmeleri" talimatı verdiği belirtiliyor.

Japonya'da 10 Mayıs'ta yapılan ankette ise Kişida ve kabinesine destek yüzde 55 seviyelerinde çıkmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin 8 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında öldürülmesinin ardından kamuoyunun Kişida'nın kabinesine ve hükümetine yönelik desteği zayıflamaya başlamıştı.