Japonya'da kuş gribi alarmı
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde kuş gribi vakası görüldü. Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.
Uzak Doğu 10.11.2021, 09:58 10.11.2021, 10:52
Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı.
Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti.
Kyodo ajansının haberine göre, Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi.
Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.
Kaynak: AA
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