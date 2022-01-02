Japonya'da monarşik düzen tartışılıyor

Japonya'nın köklü imparatorluk ailesinde tahta geçecek veliaht sıkıntısı baş gösterirken iki bin altı yüz yıllık ailenin geleneklerinde değişiklik tartışmaları da gündeme geliyor.

Tahta sadece erkeklerin geçmesi kuralı nedeniyle 61 yaşındaki İmparator Naruhito'nun yerine bir gün tek kızı Prenses Aiko değil yeğeni Prens Hisahito geçecek.

Fakat 15 yaşındaki Hisahito'nun da gelecekte oğlu olmaması halinde ailede erkek varis kalmayacak.

Kamuoyu anketleri halkın ikinci dünya savaşından sonra hiç bir siyasi gücü kalmamasına rağmen sembolik önemi çok büyük olan tahta kadınların da geçmesine sıcak baktığını gösteriyor.

Ama muhafazakar seçmen ve milletvekiller eski geleneklere bağlı kalınması noktasında son derece katı bir tutum sergiliyor. Bu isimler imparatorluk ailesinin ataerkil Japon aile yapısının mükemmel bir temsilcisi olması gerektiğini savunuyor. Bu da tahta bir kadının oturması ihtimalini bir hayli düşürüyor.

Soruna çözüm bulunması için çalışan yetkililer geçtiğimiz hafta iki öneride bulundu.

İlki normalde halktan biri ile evlenen kadın üyelerin statülerinin koruması. Halihazırda ekim ayında üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenen eski prenses Mako Komuro gibi kadın üyeler statü ve imtiyazlarını kaybediyor.

Diğer öneri de savaş sonrasında hayata geçen reformlar kapsamında kraliyet hanedanından çıkarılan 11 eski kolun erkek üyelerinin tekrar hanedana kabul edilmesi.

Panel ayrıca tahtın erkek varisler yoluyla el değiştirmesi teklifinin en az Prens Hisahito tahta çıkana kadar korunmasını da tavsiye etti.

Bu Prenses Aiko'ya taht yolunun kapanması anlamına geliyor. Chuo Üniversitesi'nden tarih profesörü Makoto Okawa ise bu öneriye karşı çıkarak halkın neden Prenses Aiko'nun tahta çıkamayacağnı merak ettiğini belirtiyor. Veraset çizgisinin bozulmaması gerektiğini savunan muhafazakarların mantığını hatalı bulan Okawa 20 yaşına giren Aiko'nun hem imparatorun doğrudan varisi olduğunu hem de daha yaşlı olduğunu savunuyor.

Nagoya Üniversitesi'nden Hideya Kawanishi ise panelin önerilerinin soruna kökten bir çözüm olmayacağını belirtiyor. Kawanishi saray dışından evlenen kadınların katı kurallarla yaşamaya devam etmek istemeyebileceğini öte yandan sıradan insanlar gibi bir hayat yaşayan bireylerin tekrar hanedana kabulünde uyum sorunları olabileceğini savunuyor.

Kadın imparator konusu 2005 yılında gündeme gelmiş ve tahtın cinsiyete göre değil yaşa göre devredilmesi önerisinde bulunmuştu. Fakat bu konu 2006 yılında Hisahito'nun doğumu ile rafa kaldırılmıştı.

Aslında Japonya'da kadın imparator hiç görülmemiş bir şey değil. Tarih boyunca kısa süreli de olsa 8 kadın imparatorun tahta oturduğu biliniyor. Bunlardan sonuncusu olan Gosakuramachi 250 yıl önce ülkeye hükmetmişti.

Kaynak: Euronews