Japonya'da muhalefet birleşiyor

Anayasal Demokrat Partisi Politika Kurulu Başkan Yardımcısı Aoyagi ekim ayındaki seçimlerde birleşik bir muhalefetle ortak hareket edeceklerini açıkladı.

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Politika Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kanagawa Milletvekili Aoyagi Yoiçiro, partisi CDP’nin seçim sürecine yaklaşımı, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) salgınla mücadele politikalarına, kamuoyunda Başbakan Suga Yoşihide’ye olan desteğin düşüşüne ve Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ekimdeki olağan genel seçimlere ilişkin CDP lideri Edano Yukio’nun önderliğinde muhalif partilerin bir araya getirilmeye çalışıldığını kaydeden Aoyagi, iktidar karşısında "parçalı hareket edilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Muhalefet partileri olarak blok oluşturulamaması halinde iktidara yürüyüşün sağlanamayacağını belirten Aoyagi, "Bu hedefle küçük partileri tek bünyede buluşturarak, sürekli beraber çalışan güçlü muhalefet bloku oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Aoyagi, sağlık sebepleriyle Ağustos 2020 sonunda istifa eden Abe Şinzo yerine geçen, Eylül 2020'de iktidardaki LDP iç seçimlerinde başbakan seçilen Suga Yoşihide’ye olan kamuoyu desteğinin aydan aya düştüğünü kaydetti.

Mevcut iktidarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele politikalarının "başarısız" olduğunu savunan Aoyagi, "Suga’nın Kovid-19 yönetimi başarısız. Önlemler geç ve küçük. Abe döneminde ekonomi zarar görünce, Suga ekonomiyi öncelikli tuttu." dedi.

Aoyagi, "Vakalar artınca, bir planlama oluşturulmadan, küçük meslek gruplarına karantina getirip, bir ay içinde durumun düzeleceği ilan edildi. Başaramayınca olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzadı. Düzgünce yönetilemeyince hem ekonomik hem de toplumsal etkileri oldu." diye konuştu.

"Suga'ya destek azaldı"

Göreve gelmesinin üzerinden 6 ay geçmeden Suga’nın kamuoyu desteğinin, Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK’nin anketlerinde gözlemlenen aydan aya düşüşüne yönelik Aoyagi, "Sayılara şaşırmıyoruz, zaten beklentimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aoyagi, "Yeni hükümetler her zaman 3 aylık balayı dönemi yaşarlar. Medya popülerleştirir. 3 aylık süre bittikten sonra Abe döneminden ders alınmadan süreç devam ediyor. Kovid-19’a karşı uygulanan OHAL’de ‘halka dışarı çıkmayın’ denmesine rağmen parti milletvekilleri dışarı çıkıyor. Oy oranının daha da düşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Suga’nın iktidarını halk oylamasıyla kazanmadığını dile getiren Aoyagi, Ekim 2021'de yapılacak olağan genel seçimlere yönelik, "Bu seçim, Suga’nın başbakanlığını onaylayıp onaylamama seçimidir." dedi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren, Çin'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı, ulusal sahil güvenliğe silah kullanma yetkisi veren yasaya değinen Aoyagi, iktidar olmaları halinde "uluslararası diplomasiyi" uygulayacaklarını vurguladı.

Aoyagi, "O bölgeyi ABD ile ortak serbest bölge olarak adlandırdık. Konuyu uluslararası diplomasi içerisinde çözmek istiyoruz. Çin ile de diplomatik olarak görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları öncesinde, Kyodo ajansının halkın turnuvaya yönelik nabzının yoklandığı anketlerde, yüzde 80’e yakın "ertelenmeli" ya da "iptal edilmeli" cevabının verilmesine ilişkin Aoyagi, CDP’nin olimpiyatların düzenlenmesine olumlu baktığını söyledi.

Aoyagi, "Yurt dışı ile Japonya içerisinde Kovid-19 bulaşma oranlarına bakacağız. Şahsen ve partim adına olimpiyatların yapılmasını istiyoruz. Hem atletleri hem de katılan seyircileri korumamız çok önemli." dedi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

AA