Japonya'da tayfun alarmı

Ülkenin güneyindeki adalardan Kyushu'daki Kagoshima kenti, şiddetli fırtına ve tayfundan olumsuz etkilenmesi beklenen bölgelerin başında geliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, beklenen tayfun için “eşi benzeri görülmemiş” ifadesini kullandı.

Beklenen tayfunun bir çok yerleşim biriminde ve kırsal alanda “imha” edici ve büyük zararlar verebileceği” uyarısı yapılırken, vatandaşlardan ve ilgili kurum ile kuruluşlardan gerekli önlemleri ivedilikle almaları istendi.

Meteoroloji Ajansı, tayfun riskinin etkili olması beklenen yerleşim birimlerinde 350 bine yakın kişinin tahliye edilmesini istedi.

“Nanmadol” adı verilen tayfunun şiddetli yağışları de beraberinde getirmesi bekleniyor.

ABD Donanması: Japonya’da etkili olan tropik fırtınaların en şiddetlisi olabilir

ABD Donanması Tayfun Uyarı Merkezi de, “süper” olarak tanımladığı Nanmadol Tayfunu’nun yıllardır Japonya’da etkili olan tropik fırtınaların en şiddetlisi olabileceği uyarısı yaptı.

Bu sezonun 14. tayfunu olacak Nanmadol, cumartesi günü güneydeki Minami-Daito Adası’nda aşırı yağış ve fırtınayla etkili olmaya başlarken, kuzeybatıya ilerlediği rapor edildi.

Bu arada şiddetli fırtına ve tayfun tehlikesi üzerine çok sayıda tren ve uçak seferi iptal edildi.

Japonya en son Asya'nın farklı bölgelerinde Eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 100'e yakın uçuş iptal edilmişti.

Kaynak: Euronews