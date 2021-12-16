Japonya'da Temsilciler Meclisi 36 trilyon yenlik bütçeye onay verdi

Ay başında Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayıyla milletvekillerinin takdirine sunulan mevcut mali yıl kapsamlı ek bütçe, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) müzakere edildi.

Şuugiin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, afet hazırlığı, iç turizm teşvikleri dahil finansal yardımları kapsayan 36 trilyon yenlik (yaklaşık 320 milyar dolar) ek bütçeyi onayladı.

Bütçe, aşıların yaygınlaştırılmasını, sosyo-ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasını, iktidarın "yeni kapitalizm'' adı altındaki eko-politik programlarını, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) ilgili birimlerinin ekipmanlarının iyileştirilmesini hedefliyor.

Danışman Meclisinde (Sangiin) gelecek hafta onaylanması beklenen ek bütçenin finansmanı amacıyla 22,1 trilyon yen (192 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek.