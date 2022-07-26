Japonya'daki maymun saldırıları taktik değiştirtti

Japonya'nın Yamaguçi kentinde yetkililer, son zamanlarda artan maymun saldırılarına karşı taktik değiştiriyor.

Hayvanlara karşı ilk başta tuzak denenirken, bu başarılı olmayınca sakinleştirici iğne yöntemine başvurma kararı alındı.

Japon makakları ülkenin büyük bölümünde görülüyor. Maymunlar bazı yerlerde ekinleri yiyip evlere bile giriyor.

Ancak batıdaki Yamaguçi'de görülen saldırılar sıradışı. Adını vermek istemeyen bir yetkili, "Yamaguçi'nin tamamı dağlarla çevrili. Burada maymunları görmek yaygın. Ancak kısa sürede bu kadar çok saldırıyı görmek nadir" dedi.

Yetkili, saldırıların kurbanlarının ilk başta sadece çocuklar ve kadınlar olduğunu ancak son zamanlarda yaşlılar ve erkeklerin de hedef alındığını bildirdi.

Örneğin pazar sabahı bir eve camı kırıp giren maymun, iki kadını bacağından ısırdı. İlerleyen saatlerde aynı bölgede başka bir eve giren maymun, bir kadını daha elinden yaraladı.

AFP'nin aktardığına göre bir baba, maymunla karşılaşmasını şöyle anlattı:

Zemin katta ağlama sesleri duyunca aceleyle aşağı indim. Bir maymunu, çocuğumun üzerine eğilmiş halde buldum.

Şehre kurulan tuzaklar işe yaramayınca sakinleştirici iğne yöntemine geçildi.

Bununla birlikte saldırıların, birden fazla maymunun mu yoksa tek bir bireyin mi işinin olduğu bilinmiyor.

Görevliler ve polis ekipleri, 8 Temmuz'daki ilk vakanın ardından devriye gezse de henüz herhangi bir maymun yakalanmadı.

Yetkililer halka pencerelerini açık bırakamam çağrısı yaptı.

Kaynak: Independent Türkçe