Japonya'dan Arakanlılara insani yardım

2 milyon dolarlık acil insani yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtasıyla ulaştırılacak.

Açıklamada, "Bangladeş'in yerinden edilmiş kişileri koruma çabalarını, Japonya bu gibi yardımlarla desteklemeyi sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bangladeş'in, hala bir milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapmanın birçok zorluğuyla boğuştuğunu" kaydetmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.