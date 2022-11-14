Japonya'dan Çin'e "egemenlik ihlali" suçlaması

Kişida, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı açıklamada, "Çin'in Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın egemenliğini ihlal eden eylemleri artarak devam ediyor." dedi.

Çin'in ayrıca, bölgesel gerilimi artırdığını ifade eden Japonya Başbakanı, bu ülkenin Tayvan Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü.

Kişida'nın, "egemenlik ihlali" açıklamasını, Tokyo'nun kontrolünde bulunan ancak Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları çevresindeki Çin hareketliliğine dair yapmış olabileceği belirtiliyor.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti ve kontrolü Japonya'da bulunan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.