Japonya'dan politika değişikliği

Uzun yıllardır kapılarını göçmenlere kapalı tutan Japonya büyük bir politika değişikliğine hazırlanıyor.

Hükümet bazı sektörlerde çalışan yabancı işçiler için önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı oturum ve aile birleşimi izni çıkarmayı planladığını duyurdu.

2019 yılında yürürlüğe giren bir yasa tarım, inşaat ve temizlik gibi 14 sektörde "belirli nitelikli işçi" sınıfında çalışanlara, aile üyeleri olmadan beş yıla kadar oturum hakkı tanınıyordu.

Ülkedeki yaşlanan nüfus ve azalan genç iş gücü nedeniyle bu kuralı kolaylaştırmayı planlayan Adalet Bakanlığı bu vize ile çalışmakta olan işçilere vizelerini kalıcı olarak yenileme ve ailelerini de getirme imkanı verilecek.

The Japan Times gazetesinin haberine göre bu değişiklikle bahse konu sektörlerde çalışan işçiler de daha nitelikli yabancı işçilerle aynı haklara sahip olabilecek.

Ülkede halen bu kategoride en çok Vietnam ve Çin'den gelen işçiler çalışıyor.

Göçmenlik konusundaki "tabu" kırılıyor mu?

Bir çok kişi tarafından etnik homojenliğin yüceltildiği ülkede göçmenlik uzun zamandır "tabu" olarak görülüyordu.

Ancak yaşlanan nüfusla birlikte açığa çıkan iş gücü açığı ülkenin sınırlarını açması için baskıları da beraberinde getiriyor.

2019 yılında çıkan yasa ile 345 bin "belirli nitelikli işçi" ülkeye çalışmaya gelmişti.

2020 yılı sonu rakamlarına göre 125 milyon 800 bin nüfuslu Japonya'da 1 milyon 72 bin yabancı işçi yaşıyor. Bu rakam çalışan nüfusun yüzde 2,5'in oluşturuyor.

Kaynak: Euronews