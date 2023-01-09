Japonya G7'deki rolüyle bölgesel ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor

Başbakan Kişida, G7 Hiroşima 2023 Zirvesi öncesi grup ülkelerinin liderleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere yurt dışı gezisine çıktı.

Kişida, yaptığı açıklamada, "G-7 muhataplarımla samimi görüşmeler hedefliyor, güvene dayalı ilişkileri derinleştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Hafta boyu sürecek gezide Fransa, İtalya, İngiltere ile Kanada'yı ziyaret edecek Kişida'nın son durağı ABD olacak.

Başbakanlığı üstlendiği Ekim 2021 sonrası ilk kez Washington'a gidecek Kişida, 13 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Ziyaret, Japon hükümetinin Aralık 2022'de açıkladığı yeni güvenlik stratejisi ve savunma bütçesi sonrasına gelmesi sebebiyle önem taşıyor.

Biden ve Kişida'nın, Japonya'nın ABD'den almayı planladığı uzun menzilli Tomahawk füzelerinin tedarik durumunu görüşmesi bekleniyor.

Liderlerin gündeminde, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri ve Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı bölgesel nüfuzunun seyri de yer alıyor.

İkili, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi kapsamında iki ülkenin savunma iş birliğini güçlendirme fırsatları arayacak.

Yeni strateji ve savunma bütçesi

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, geçen ay içinde Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncelledi.

Güncellenen yeni savunma politikalarına göre Çin, "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Yeni politikalarda, İkinci Dünya Savaşı sonrası, "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olunduğu kaydedildi ve füze savunma kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Liderler Zirvesi, Hiroşima'da düzenlenecek

2023 G7 Liderler Zirvesi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima’ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japon Meclisine seçilen Kişida'nın, zirve lokasyonu olarak aynı kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.