Japonya "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek

Kamboçya'da düzenlenen ASEAN 2022 Zirvesi kapsamında Japonya ve Çin başbakanları ile Güney Kore Devlet Başkanı'nın katılımıyla ASEAN+3 çerçeve görüşmesi yapıldı.

Liderliğini Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in yaptığı görüşmeye, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol katıldı.

Kişida, yaklaşık 90 dakika süren görüşmede ülkesinin, "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" vizyonunu desteklediğini ve bölgesel ortaklarıyla işbirliğini artıracağını söyledi.

Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan "ASEAN+3 İşbirliği Çalışma Planı" kapsamında Kişida, yapının hedef odaklarının dijital ekonomi ve dirençli tarıma yöneleceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarını kınayan Japon Başbakan, Asya'da statükonun tek taraflı ve güç kullanılarak değiştirilmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerini "uluslararası topluma açık ve ciddi bir tehdit" olarak niteleyen Kişida, Birleşmiş Milletlerin Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarının tam uygulanmasını istedi.