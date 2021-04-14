Japonya hükümetinin radyoaktif atık su kararına tepki

JF Zengyoren Başkanı Kişi Hiroşi, yazılı açıklamada, işlenmiş atık suyun denize salıverilmesini kapsayan, dün Başbakan Suga Yoşihide'nin açıkladığı plana sert tepki verdi.

Başbakan Suga ile geçen haftaki görüşmesinde böylesi bir plana tepkilerini aktardıklarını anımsatan Kişi, buna rağmen atık suyun denize boşaltılması kararını "oldukça pişmanlık verici" bulduklarını belirtti

Kararlılıkla plana karşı çıkacaklarını belirten Kişi, bu metodun tercih edilme sebebi, insan sağlığına etkilerine ve balıkçılık endüstrisinin endişelerine yönelik hükümet kanadından "sorumluluk sahibi bir açıklama" beklediklerini ifade etti.

- Halkın anlayışı

Dünkü kabine toplantısında planı açıklayan Suga, Fukuşima Dai-içi tesisinin devreden çıkarılması konusunda işlenmiş suyun bertaraf edilmesinin "kaçınılmaz bir mesele" olduğunu belirterek, "Hasarı önlemek için geniş ölçüde ve sağlam adımlarla güvenlik standartları sağlanarak plan uygulanacaktır." demişti.

Boşaltım konusunda kamuoyundaki eleştirilere yönelik Suga, "Fukuşima bölgesi, afetin zarar verdiği alanlar ile balıkçılık endüstrisinin, hasara yönelik endişelerini dikkat alıyoruz. Hükümet birimleri bu endişelerin giderilmesi için bütüncül olarak çalışacak. Halkın anlayışını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suga, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer üçüncü taraf kuruluşların, planın şeffaflıkla yürütüldüğünün gözlemlenmesi için sürece dahil olacağını belirtti.