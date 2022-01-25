Japonya ile ABD'den Okinawa açıklarında ortak tatbikat
Japonya ile ABD donanmalarının güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.
Uzak Doğu 25.01.2022, 08:49
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ada eyaleti Okinawa'nın güneyinde, ABD donanması ile ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı.
MSDF'ye ait Hyuga destroyerinin katıldığı tatbikata ABD'ye ait USS Carl Vinson ile Abraham Lincoln uçak gemileri dahil 10 donanma unsuru yer aldı.
Kamu yayıncısı NHK, bölgede artan Çin askeri varlığı ve faaliyetlerine dikkati çekerek, tatbikatın Japonya-ABD ittifakı gücünü sergilemeyi hedeflediğini aktardı.
Japonya Savunma Bakanlığı Aralık 2021'de, söz konusu sularda seyreden Çin'e ait bir uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş kalkış talimi yaptığını duyurmuştu.
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