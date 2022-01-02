Japonya karlar altında: Trafik durdu

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Japonya'da, uçak ve tren seferleri durdu, çok sayıda kişi geceyi trende geçirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesine yönelik 230'dan fazla seferi iptal etti.

Kyodo ajansına göre, bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanında seferlerin yüzde 60'ı iptal edildi.