Japonya kızgın: Hirohito'yu, Hitler ve Mussolini'le aynı karede gösterdiler

Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini anlattığı bir videoda Japonya'nın savaş zamanı İmparatoru Hirohito'yu, Adolf Hitler ve Benito Mussolini ile aynı karede göstermesine Tokyo sert tepki gösterdi.

Kiev yönetimi, hükümete ait bir resmi Twitter hesabından 1 Nisan'da 'faşizmin yenilgisini' anlatan bir video paylaşmıştı.

Videoda İkinci Dünya Savaşı döneminin üç liderinin fotoğraflarının altında “Faşizm ve Nazizm 1945'te yenildi” ifadesine yer verilmişti.

Görselin paylaşılmasının ardından Japonya, tepki göstererek Ukrayna'dan söz konusu görseldeki Japon Kralın fotoğrafını kaldırmasını istedi.

Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında "İmparator Showa'yı (Hirohito), Hitler ve Mussolini ile aynı bağlamda resmetmek tamamen uygunsuz ve son derece üzücü. Ukrayna'nın Japonya Büyükelçiliği'nden ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden uygunsuz olduğu için görselin derhal silinmesini talep ettik. Sonuç olarak, videonun ilgili bölümünün silindiği artık anlaşılmıştır" diye konuştu.

Ancak Isozaki, Japonya'nın Hirohito'nun tamamen uygunsuz tasvirine rağmen ülkeyi Rusya işgaline karşı korumaya çalışan Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Isozaki, ülkesinin Kiev'i protesto ettiğini ve Ukrayna'dan imparatorun görselinin kaldırılmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada ise, yapılan hatadan dolayı "Japonya'dan içtenlikle özür dileriz" denildi.

Ayrıca özür mesajında, "Japonya'nın dost halkını üzmek ve gücendirmek gibi bir niyetimiz yoktu" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Japonya Büyükelçisi Sergiy Korsunsky de videonun tasarımcısının tarih anlayışından yoksun biri olduğunu belirterek yazdığı bir tweet iletisi ile Japonya'dan resmen özür diledi.

Rusya ile sınır ve ihtilaflı ada sorunu yaşayan Japonya, Moskova'nın Ukrayna işgalinin başından bu yana Batı ile birlikte hareket ediyor. Tokyo, Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'nın yanında yer aldı.

Keza Japonya, Ukrayna'ya askeri yardım da göndermişti.

Bu arada video, Hirohito'nun fotoğrafı olmayan bir görselle değiştirildi ancak birçok Japon, sosyal medyada bu duruma tepki göstermeye devam etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Japonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi bırakması gerektiği yönünde görüş beyan etti.

Kaynak: Euronews