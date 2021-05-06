Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatabilir

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü halin (OHAL) uzatılmasını ele alacaklarını söyledi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta başından bu yana salgına karşı uygulanan OHAL'in kentlerdeki insan hareketliliğinin düşürmesini hedeflediğini anımsattı.

"Belirgin düşüşe" dikkati çeken Suga, "Ancak danışman heyetin tavsiyesi sonrası OHAL ve diğer önlemler konusunda ne yapacağımıza hafta sonuna kadar karar vereceğiz." dedi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko ise yeterli seviyede düşüş trendi göstermeyen vakalar karşısında OHAL'in uzatılması gerektiğine dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini koruduğu gözler önünde." dedi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 618 bin 334'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bin 560'a yükseldi. Ülke genelinde 1114 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

25 Nisan'da başlatılan OHAL'in normal şartlarda 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

AA