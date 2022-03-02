Japonya meclisinden 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sert kınama

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda "En sert şekilde kınanan Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açıkça ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

"Saldırıların derhal durulması" çağrısı

"Statükoyu değiştirmek üzere tek taraflı güç kullanımına" karşı çıkılan kararda, Rus askerlerinin saldırıları "derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Ukrayna halkıyla "dayanışmanın korunduğunu" belirten karar, Japon hükümetinden "yaptırımlar yoluyla ivedilikle ve kararlı şekilde krize yanıt verilmesi" talep edildi.

Kararda, söz konusu "işgal", "sadece Avrupa'da değil, Asya dahil uluslararası toplum düzeninin temelini sarsabilecek oldukça ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, meclis kararının onaylanmasının ardından, "G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde, güçlü yaptırımlar yoluyla uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.