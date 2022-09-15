Japonya'nın ağustos ticaret açığı 2,82 trilyon yen

Japonya Maliye Bakanlığı son 12 aydır art arda zarar yazılan ticaret açığı ön verilerini güncelledi.

Verilere göre geçen ayki ticaret açığı 2,82 trilyon yen (19,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Zarar, mali verilerin kayda geçmeye başladığı 1979'dan beri en büyük kayıp olarak kayda geçti.

Öte yandan ulusal ticaret açığının art arda 13. ay zarar olarak kayda geçmesi dikkati çekti.

Japon Yeni etkisi

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalat yüzde 49,9 artışla 10,8 trilyon yene (76 milyar dolar) yükseldi.

Bu artışta ham petrol ithalatının bu dönemde ikiye katlanması ve sıvılaştırılmış doğal gazın 2,4 kat artışı etkili oldu.

Otomobil ve yarı iletken ekipman sevkiyatları sonrası ihracat ise yüzde 22,1 artışla 56,3 milyar dolara yükseldi.

Japonya'nın aylık ticaret açığı en son Ocak 2014'te 2,8 trilyon yen olarak kaydedilmişti.

Meiji Yasuda Baş Ekonomisti Kodama Yuiçi, ticari açığa ilişkin, döviz karşısında zayıf Japon Yeni'nin, enerji fiyatlarının yükseldiği bir zamanda ithalat masraflarını artırdığına dikkati çekti.

Kodama, "Enerji ve tahıl fiyatları son dönemde istikrar belirtisi gösterirken, Japon Yeni'ndeki keskin değer düşüşleri ise bir süre daha devam edecek." dedi.