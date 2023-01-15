Japonya, 'nükleer silahsız bir dünya vizyonu' hedefliyor

Başbakan Kişida, G-7 ülkelerini kapsayan gezisinin son durağı ABD'de düzenlediği basın toplantısında, hafta boyu süren gezisinde ayrı ayrı bir araya geldiği Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD liderleriyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığını anlattı.

2023 yılı G-7 Dönem Başkanı olarak bu görüşmelerde, mayıs ayındaki Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın hedeflerini vurguladığını aktaran Kişida, söz konusu ülke liderleriyle, hukuka dayalı uluslararası düzenin korunması hedefine yönelik G-7 grubunun yakın işbirliği ve dayanışmasını vurguladıklarını belirtti.

"Hiroşima'daki zirvenin G-7 ötesinde bir anlamı var"

Japon Başbakan, İkinci Dünya Savaşı sonrası "nükleer silah kullanılmayan dönemin hafife alınmaması gerektiğini" savunarak, Rusya-Ukrayna krizindeki "nükleer tehditlere" işaret etti.

Kişida, Hiroşima kentinde düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi'nde Japonya olarak, "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

"Hiroşima'daki zirvenin, bir G-7 zirvesinin ötesinde bir anlamı var" diyen Kişida, bu mesajı, atom bombasına maruz kalan şehirden, dünyaya güçlü şekilde aktarmak istediğini kaydetti.

Atom bombasına hedef olan kent: Hiroşima

2023 G-7 Liderler Zirvesi, Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japon Meclisi'ne seçilen Başbakan Kişida'nın, zirve için bu kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.