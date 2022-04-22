Japonya, Rusya'ya karşı iyice sertleşti

Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya ile ilişkileri gerginleşen Japonya, 2003 yılından bu yana ilk defa, 1945’ten sonra egemenlik çatışması yaşadığı Kuril Adaları'nın Moskova tarafından “yasa dışı bir şekilde işgal edildiği” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın ülkenin izlediği diplomasi politikasının ana hatlarını ortaya koyan ve her yıl güncellenen “mavi kitapta” 2003 yılından bu yana farklı bir tutum izlenerek, dört takım adadan oluşan Kuril Adaları'nın Rusya tarafından “yasa dışı bir şekilde işgal edildiği” aktarıldı.

Söz konusu kitapta, Japonya’nın ‘Kuzey Toprakları” olarak değerlendirdiği dört takım adanın, 1945 yılında, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde eski Sovyetler Birliği tarafından yasa dışı bir şekilde işgal edildiği ve daha sonra Moskova tarafından ilhak edildiği bildirildi.

Yine aynı kitapta, iki ülke arasındaki en büyük sorunun bu topraklar üzerinde yaşanan egemenlik tartışması olduğu hatırlatıldı.

Bu topraklar üzerinde 2. Dünya Savaşı sonundan bu yana yaşanan egemenlik tartışması yüzünden iki ülke arasında barış anlaşması hala imzalanamadı.

Bakanlığın yayınladığı kitapta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Moskova ve Tokyo arasında barış anlaşması imzalanması çalışmalarını da bundan böyle engelleyeceği ifade edildi.

Kaynak: Euronews