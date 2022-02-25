Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini ulusal güvenlik açısından tamamıyla kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Askeri müdahalenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Kişida, ülkesinin "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine müsaade etmeyecek kararlılığı göstermesi gerektiğini" söyledi.

"Uluslararası düzen için sonuçlar doğuracak oldukça ciddi bir durum, sadece Avrupa değil, Asya ve ötesi için de" diyen Kişida, yaptırım genişletme kararının ABD ve Avrupa koordinasyonuyla alındığını bildirdi.

Japon Başbakan, gidişata bağlı olarak "G-7 üyeleriyle iş birliği halinde nasıl hareket edeceğimizi karar vereceğiz" dedi.

Rus kuruluşlarının mal varlıkları dondurulacak

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Başbakan Fumio, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.

Genişletilen yaptırım paketi ise yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrolü, Rus finans kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulması ve bazı kişi ve kuruluşlara vize tahsisinin askıya alınmasını kapsıyor.