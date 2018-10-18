Japonya Rusya’ya nota verdi

Ulusal yayın kuruluş NHK'nin haberine göre Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, bir basın toplantısı düzenleyerek, Rusya'nın 31 Ekim'de tartışmalı adalar çevresinde yapacağı füze ateşleme tatbikatı nedeniyle Rusya’ya protesto notası verdiklerini belirtti.

Suga, tatbikatın Rusya'ya Kunaşiri, Etorofu, Habomai ve Şikotan adalarında askeri yığınak yapabilme imkanı sağlamasından endişe duyduklarını söyledi.

Bu ay içerisinde Rusya'ya üçüncü kez aynı notaların verildiğini anımsatan Suga, bu tatbikatların ülkesinin adalar konusundaki tutumuyla bağdaşmadığını vurguladı.

Suga, adalar meselesinin iki ülke arasında "esaslı" şekilde görüşülmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin bu konuda Rusya ile görüşmeleri devam ettirmekte ve bir barış paktı imzalamakta kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

RUSYA HAKKIMIZ DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait bölgelerde faaliyet yapabilme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin doğusunda bulunan Kunaşiri, Etorofu, Habomai ve Şikotan adalarını Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

Tokyo ise Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adaları işgal ettiğini ve bu adaların Japonya'nın "doğal coğrafyasına" ait olduğunu iddia ediyor.

Japonya ile Rusya, tartışmalı adalar nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net