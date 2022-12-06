Japonya savunma bütçesini yüzde 50'den fazla artıracak

Hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrini yıl sonuna dek güncellemeyi hedefliyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 5 yıllık savunma bütçesini ele almak üzere Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ve Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi'yi kabul etti.

"Finansal sıhhati" hedefleyen Maliye Bakanlığının 35 trilyon yen, ulusal güvenliği önceleyen Savunma Bakanlığının ise 48 trilyon yen bütçe öngördüğü biliniyor.

Bakanlarını buluşturan Kişida, 5 yıllık ulusal savunma bütçesinin 43 trilyon yen (318 milyar dolar) olarak planlanması talimatı verdi.

Planlanan hacmin resmen kabul edilmesi halinde savunma bütçesi yüzde 50'den fazla artırılmış olacak.

Talimat doğrultusunda iktidar koalisyonunun bütçe önerileri alınacak ve gerekli savunma kapasitelerinin sağlanması için ivedilikle finansman temin edilecek.