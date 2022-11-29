Japonya, savunma harcamalarını iki katına çıkarıyor

Tokyo yönetimi, 'Çin'in artan tehditleri ve Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası değişen jeopolitik ortam' nedeniyle savunma ve güvenlik stratejilerini gözden geçiriyor.

Başbakan Kişida ile görüşen Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Savunma harcamalarını ve diğer harcamaları 2027 yılına kadar mevcut GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarmak için bütçe tedbirleri alacağız" dedi.

Bakan Hamada, "Başbakan Kişida, 'Savunma bütçesinin acilen arttırılması gerekiyor. Mali kaynak yetersizliği nedeniyle bunu yapamayacağımızı konuşmak yerine gerekli fonları hızla temin etmemiz lazım' dedi." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanlığı, Çin'in artan askeri gücü ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle ülkenin savunma kabiliyetlerini arttırmak için önümüzdeki beş yılda ilave 48 trilyon yen gerekeceğini belirtti.

Ağustos ayında da Savunma Bakanlığı 40 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak bu meblağ hükümetin savunma politikalarındaki güncellemelerini tamamlayıncaya kadar netleşmeyecek.

Bu arada Kişida, hükümetin harcamaları ve gelirleri aynı anda gözden geçireceğini ve gerekli fonları sağlamak için alınacak tedbirlere gelecek ay karar vereceğini dile getirdi.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de toplantı sonrası gazetecilere "Fazla zamanımız kalmadı. Savunma Bakanı ile görüşmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Hükümet yıl sonuna kadar uzun vadeli diplomasi ve güvenlik politikaları konusundaki Ulusal Güvenlik Stratejisini güncelleyecek ve nisan ayında başlayacak olan 2023 mali yılı için ilk bütçeyi hazırlayacak.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti, güncellenen yeni stratejide gelecek beş yıldaki savunma harcamalarını iki katına çıkararak GSYH'nin yüzde 2'si ya da biraz daha üstüne, yani NATO üyesi ülkelerle aynı seviyeye çıkarmayı istiyor.

Ülke uzun süredir yıllık savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 1'ine tekabül eden 5 trilyon yen ile (36 milyar dolar) sınırlandırmıştı.

Ülke basınında daha önce koronavirüsle mücadele için ayrılan fonların bir kısmının savunma harcamalarına aktarılacağı yer aldı.

Kaynak: Euronews