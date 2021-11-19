Japonya ve Fransa'dan Hint-Pasifik iş birliği mesajı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede Hayaşi, Avrupa Birliği'nin (AB) izlediği Hint-Pasifik İşbirliği Stratejisi'nde Fransa'nın liderlik rolünü övdü.

Japon Bakan, temel değer ve stratejik çıkarları paylaşan "özel partner" Fransa ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Kişida Fumio kabinesinde 10 Kasım'da görevine başlayan Hayaşi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Le Drian ise Fransa-Japonya ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti

Le Drian, Japonya'nın 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP26) katkılarından dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

İklim değişikliği sorunlarının ele alındığı görüşmede iki bakan bölgedeki Çin, Kuzey Kore faaliyetlerine yönelik yakın çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

İkili, Hint-Pasifik'te Japonya-Fransa iş birliğinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki müzakerelerin geliştirilmesinde mutabakata vardı.