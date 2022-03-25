Japonya ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye karşı "kararlılık" mesajı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hayaşi, görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında, "açık ve ciddi tehdit" olarak niteledikleri Kuzey Kore'nin füze denemelerini "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

İki ülkenin, Kuzey'in denemelerine "kararlılıkla yanıt vermekte" anlaştığını kaydeden Hayaşi görüşmede, ABD ile yürütülen "Kore yarımadasının tamamen nükleersizleştirilmesi"ne yönelik iş birliğinin öneminin altını çizdiklerini söyledi.

- "ABD'nin doğu kıyıları"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da Kuzey Kore'nin "Hwasong-17" yeni tip kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinin bölgesel güvenlik tehdidini yükselttiğini açıkladı.

Kişi, bu tip bir ICBM'in "normal yörünge" izlemesi halinde seyir mesafesinin 15 bin kilometreyi aşabileceğini ve "ABD'nin doğu kıyılarına ulaşabileceğini" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası toplumu meşgul ettiğine dikkati çeken Kişi, "Böyle bir zamanda Kuzey Kore'nin provokasyonlarını artırmasına müsamaha gösteremeyiz" dedi.

- Kim de izledi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün "Hwasong-17" isimli yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti. Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.