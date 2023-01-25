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Japonya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Uzak Doğu 25.01.2023, 08:23 25.01.2023, 08:31
Japonya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İşinomaki kenti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 10.01'de ve 50 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölge genelinde "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Miyagi, İwate, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

#Japonya
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