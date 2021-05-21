Japonya’da bir isimsiz kahraman

Japonya'da yaşlı bir adam, tüm hayatı boyunca biriktirdiği 550 milyon dolar nakit parayı Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan belediyeye bir sırt çantası içinde bağışladı.

Başkent Tokyo yakınlarındaki Yokosuka'da pazartesi günü yaşlı bir adam, belediye binasına giderek içinde belediye başkanına bir mektup olan sırt çantasının verilmesini istedi ve kimliğini belirtmeden binadan ayrıldı.

Sırt çantasını teslim alan belediye görevlisi, 70-80 yaşlarında olduğunu belirttiği yaşlı adamın bıraktığı çantada 60 milyon yen (yaklaşık 4,6 milyon TL) bulunduğunu açıkladı.

Belediye görevlisi, mektupta ise "Bu birinci sınıftan beri biriktirdiğim para. Lütfen bu bağışı kullanın." yazdığını belirtti.

Yetkili, "İsimsiz bir kişiden hiç bu kadar yüklü bir bağış almamıştık." dedi.

Yokosuka Belediye Başkanı Katsuaki Kamiji ise, özellikle salgın nedeniyle yaşanan zorluklar sırasında gelen isimsiz bağıştan etkilendiğini, "Suskun ve minnettarım" sözleriyle anlattı.

Japonya, isimsiz bağışçılar alışılmadık değil.

2020 yılında bir başka kişi, Nara belediye binasında 30 milyon yen (yaklaşık 2,3 milyon TL) nakit dolu bir çanta bırakmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre çantanın içinde paranın yoksullara yardım ve eğitim amacıyla kullanılması isteğini belirten bir not çıktı.

Yine 2020 yılında kimliği bilinmeyen bir bağışçı, Kobe'deki bir hastaneye posta ile 5 milyon yen para göndermişti.

Kaynak: Euronews