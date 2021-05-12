Japonya’da rezervasyon sistemi çöktü

Japonya'da halkın koronavirüse karşı aşılanması için kullanılan rezervasyon sistemi teknik sorun nedeniyle çöktü. Pandemi süresince aşılama ve Covid-19'un ele alınışındaki yavaşlık nedeniyle vatandaşların eleştirilerinin hedefinde olan hükümet, online randevu alma sisteminin çökmesiyle bir tepki daha aldı.

Kamu yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, ABD merkezli bulut bilişim şirketi Salesforce'da yaşanan küresel sorun nedeniyle Tokyo dahil birçok kentteki aşı rezervasyonu için kullanılan online sistem çöktü.

Salesforce.com Inc'in teknoloji direktörü Parker Harris, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketin "büyük bir kesinti" yaşadığını, daha sonra hizmetlerin büyük oranda geri yüklendiğini ve güncelleme yapıldığını dile getirdi.

Özellikle yaşlıların ciddi sıkıntı yaşaması nedeniyle aşılamanın randevu almadan yapılmasının mümkün olması talep ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, pandemi boyunca, başarısız bir temas izleme uygulamasından sağlık çalışanlarının kullanmayı istemediği 'hantal' veri tabanına kadar çok sayıda teknik problemle karşı karşıya kaldı.

Sağlık Bakanlığı aşı departmanı yetkilisi, Reuters'ın, aşılama altyapısındaki teknik sorunla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Japonya hükümeti, Tokyo Olimpiyatları'nın başlayacağı temmuz ayına kadar 36 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyordu anca şu ana kadar nüfusunun sadece yüzde 2,8'ini aşılayabildi.

Bu rakamla Japonya, varlıklı ülkeler içerisinde aşılamada listenin sonunda yer alıyor.

Ülke diğer yandan Pfizer'ın aşısının sınırlı ithalinin yanı sıra insan gücü azlığı ve diğer lojistik engellerle de boğuşuyor.

Aşılardan sorumlu Bakan Taro Kono, halkı sabırlı olmaya ve rezervasyon sürecini düzene sokacak süreçte yardımcı olacak adımlar atmaya çağırdı.

Başbakan Suga Covid-19'a karşı uzayan OHAL sebebiyle özür diledi

Bu arada Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, koronavirüse karşı ülkede uygulamada olan olağanüstü halin (OHAL) uzatılması sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Başbakan Suga dün parlamento oturumunda, muhalefet partilerinin salgının, 25 Nisan-11 Mayıs'taki süreçte kontrol altına alınamayıp OHAL'in 31 Mayıs'a dek uzatılmasına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Ayrıca Suga, OHAL döneminde salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Başbakanı Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyesinde

Başbakan Yoşihide Suga'nın kamuoyu desteği, göreve geldiği Eylül 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Kamu yayıncısı NHK'nın hafta sonu telefon yoluyla 18 yaş üstü 2 bin 92 kişiye düzenlediği ankete göre, Suga kabinesine verilen kamuoyu desteği düştü.

Buna göre, Suga'ya destek geçen aya kıyasla 9 puan düşüşle yüzde 35'e geriledi; Suga'yı beğenmeyenlerin oranı ise 5 puan yükselişle yüzde 43'e çıktı.

Böylece, önceki Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık gerekçesiyle istifasının ardından Eylül 2020'de göreve gelen Suga'ya kamuoyunun desteği, bugününe kadarki en düşük seviyesini gördü.

Kaynak: Euronews