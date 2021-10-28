Japonya'da tünel çöktü: 1 kişi öldü

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Gifu eyaletinin Nakatsugawa kentinde inşaat halindeki Maglev tren tüneli çöktü.

Kent emniyet birimlerine göre, ağır yaralanan iki işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Central Japan Railway Co. (JR Tokai) firması kaza anında tünel içinde 5 işçinin çalıştığını bildirdi.

JR Tokai çökmenin, tünel girişinin yaklaşık 70 metre uzağındaki dinamitleme çalışması sonrasında yapılan kontrol sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Maglev hattında ilk kez ölümlü kaza yaşandığını belirten firma, hayatını kaybeden işçinin aile ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

NHK, inşaat halindeki 600 metrelik tünelin, henüz inşaatı başlamamış 4,4 kilometrelik ana tünelin acil çıkışı için yapıldığını aktardı.

Yerel emniyet, kazaya yönelik soruşturma başlattı.