Japonya'daki heyelanda 130 ev yıkıldı, 22 kişi aranıyor
Japonya'nın Şizuoka eyaletine bağlı Atami kentinde meydana gelen heyelanda 130 yıkılırken kaybolan 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Uzak Doğu 09.07.2021, 07:27 09.07.2021, 07:43
Japonya'da 9 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.
Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 9'a çıktığını açıkladı.
Kentte kayıp sayısının 22 olduğu tahmin ediliyor.
Atami'de afetin yaşandığı bölgede itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.
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