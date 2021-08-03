Japonya'daki heyelanda kaybolan 5 kişi 1 aydır aranıyor
Japonya'nın Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları 1 aydır sürüyor.
Uzak Doğu 03.08.2021, 07:28 03.08.2021, 07:51
Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı.
Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.
Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.
Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.
26
açık
Günün Anketi Tümü