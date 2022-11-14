Japonya'dan nükleer denizaltı konusunda Avustralya'ya destek mesajı

Yamagami "AUKUS'u Geliştirmek" konferansında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin yanı sıra Avustralya'nın da Tokyo'nun en önemli askeri müttefiki olduğu belirten Japon elçi, ülkesinin Avustralya'ya nükleer denizaltı konusunda destekçi olacağının altını çizdi.

Yamagami, Japonya'nın bu konuda yardım ve uzmanlığını sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Shingo Yamagami, Çin'i direkt bir tehdit olarak nitelemese de, Japonya'nın Güneydoğu Asya'da zorlu koşullarla karşı karşıya kalan bir cephe devleti olduğunu vurguladı.

AUKUS Anlaşması

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, 16 Eylül 2021'de AUKUS Anlaşması ile Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan denizaltı teknolojisini aktaracaklarını açıklamıştı.

Açıklamada Çin’in adı anılmasa da üç ülkenin “artan bölgesel güvenlik endişelerine” yaptıkları ortak vurgu, iş birliğinin Pekin’in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.