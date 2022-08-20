Kim'in kardeşi Güney Kore Cumhurbaşkanına sert çıktı: "Çeneni kapa"

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol mayıs ayında ilk kez yaptığı ekonomik yardım teklifini çarşamba günü yeniden gündeme getirmişti.

Kim Yo Jong, Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamasında Yoon'un teklifine ilişkin yorum yaptı. Kim Yo Jong, "Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa çenesini kapatması imajı için daha uygun olurdu" ifadelerini kullandı.

Yoon'un Kuzey Kore'nin onuru ve nükleer silahları karşılığında ekonomik işbirliği yapabileceğini düşündüğü için "gerçekten basit ve hala çocukça" olduğunu belirten Kim, "Kimse kaderiyle mısır ekmeğini takas etmez" dedi.

Kim Yo Jong'un açıklamalarına tepki Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se'den geldi. Meclis oturumunda konuşan Kwon, Kim'in yorumlarını "çok saygısızca ve uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Birleşme Bakanı, nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore ekonomisini canlandırma önerisinin reddedilmesi ve cumhurbaşkanına yönelik sert eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi son yıllarda Güney Kore'de tepki topluyor. Bazı uzmanlar Kim Jong Un'un daha ılımlı açıklamalarına karşı kardeşinin "kötü polisi" oynadığını söylüyor.

Kaynak: Euronews