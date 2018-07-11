Kurtarılan Taylandlı çocuklardan ilk görüntüler

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin dışarıdaki ilk görüntüleri yayınlandı.

Tedavi altına alındıkları hastanede çekilen görüntülerde, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gülümseyerek kameralara el salladıkları görüldü.

Yüzlerinde maske bulunan çocuklar ve antrenörün özel bir bölümde tutulması, ailelerin de camdan içeriyi izlemeleri görüntülere yansıdı.

Chiang Rai Prachanukroh Hastanesi Direktörü Chaiwetch Thanapaisal, düzenlenen basın toplantısında, çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.

Mağaradan damlayan yağmur sularını içebildikleri için susuz kalmayan çocukların açlık nedeniyle ortalama 2'şer kilo kaybettikleri açıklanmıştı.

Dün çıkarılan 4 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörde hafif akciğer enfeksiyonu tespit edildiği, ilk çıkarılan 2 çocukta da aynı rahatsızlığa rastlandığı, bu durumdaki hastalara 7 gün ilaç tedavisi uygulanacağı bildirilmişti.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.