Kuzey Kore Coronavac aşılarını reddetti

Kuzey Kore, Çinli Sinovac şirketi tarafından Covid-19'a karşı üretilen yaklaşık 3 milyon doz Coronavac aşısını salgından daha ağır etkilenen ülkelere gönderilmesi gerektiğini belirterek reddetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na göre (UNICEF) küresel aşı arzının sınırlı olması ve başka ülkelerde salgının yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Kuzey Kore kamu bakanı ilerleyen aylarda COVAX Programı kapsamında aşı temini için temas geçeceklerini belirtti.

UNICEF, Birleşmiş Milletler bünyesinde gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşılarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan COVAX 'ın (Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı) ana dağıtıcı kurumu olarak görev yapıyor.

COVAX Programı'nın yürütücülerinden Aşılar ve Bağışıklık için Küresel İttifak GAVİ'nin sözcüsü Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti ile Kovid-19 pandemisine karşı birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" açıklaması geldi.

Kuzey Kore, Rus aşısına sıcak bakıyor

Bugüne kadar hiç Kovid-19 vakası bildirmeyen Kuzey Kore koronavirüse karşı çok sıkı tedbirler uyguluyor. Bu tedbirler kapsamında sınırlarını kapatan ülke iç seyahatleri de kısıtlıyor.

Güney Kore'de adı casusluk faaliyetleriyle anılan bir düşünce kuruluşuna göre Kuzey Kore temmuz ayında da güvenlik endişesini gerekçe göstererek AstraZeneca aşısı sevkiyatını reddetti.

Güney Koreli Ulusal Güvenlik Strateji Enstitüsü o dönemde Kuzey Kore'nin Çin aşısına da etkinliği düşük olduğu gerekçesiyle sıcak bakmadığını, ancak Rusya'da üretilen Sputnik V aşısına ilgi gösterdiğini belirtti.

Ülkeye COVAX kapsamında bu yılın ilk yarısında ulaştırılması beklenen yaklaşık 2 milyon doz AstaZeneca aşısı teslimatında tedarik sıkıntısından dolayı gecikme yaşandığı duyurulmuştu.

Aralarında Tayland ve Uruguay'ın da bulunduğu Sinovac aşısı uygulayan birçok ülke korumayı arttırmak amacıyla ikinci doz için başka aşılara yöneldi. Türkiye'de de iki doz Sinovac aşısı olanlara korumayı arttırmak için üçüncü doz olarak BioNTech aşısı vuruluyor.

Kaynak: Euronews