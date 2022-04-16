Kuzey Kore'de kurucu lider Kim Il-sung'un 110. yaş günü kutlandı

Kuzey Kore, kurucu lider Kim Il-sung'un 110. yaş gününü, önceki yılların aksine askeri geçiş töreni olmadan kutladı.

Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da "Güneş Günü" olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da tören düzenlendi.

Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore, bu yılki yaş gününde askeri geçit törenine yer vermedi.

Devlet televizyonu, sivil geçidin yapıldığı törene katılan ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Kim Il-Sung Meydanı'nda kendini Kuzey Kore bayraklarıyla selamlayan halka balkondan el salladığı görüntüleri paylaştı.

Ellerinde kırmızı yapay çiçekler ve Kuzey Kore bayrakları taşıyan binlerce sivilin katıldığı geçit töreninin ardından meydanda dans ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Törende, Kim'in konuşma yaptığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Kuzey Kore devlet medyasında dün yer alan haberlerde, kurucu liderin 110. yaş gününün havai fişek ve dans gösterileriyle kutlanacağına yer verilip, askeri geçit töreni yapılacağına dair bilgi paylaşılmaması dikkati çekmişti.

15 Nisan "Güneşin Günü" olarak anılıyor

Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede "Güneşin Günü" olarak anılıyor.

Doğum günü kutlamaları kapsamında başkent Pyongyang'da düzenlenen törenlerde genellikle askeri mühimmatlar görücüye çıkarılarak adeta gövde gösterisi yapılıyordu.

Ülke Japon işgali altındayken gerilla olarak savaşan ve 1948'de Kuzey Kore'yi kuran Kim Il-sung, 1994'te hayatını kaybetmişti.

İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede, Kim Il-sung'un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

Kim Jong-il’in ölümünün ardından oğlu ve ülkenin mevcut lideri Kim Jong-un yönetimi devralmıştı.