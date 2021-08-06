Kuzey Kore'de sel: Binlerce kişi tahliye edildi

Kuzey Kore'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi ve günler süren yağmurların yol açtığı sel baskınlarına maruz kalan çiftlikler ve yollar sular altında kaldı.

Koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sert tedbirlerin yanı sıra uluslararası yaptırımlar nedeniyle ithalat ve yardımlara erişimi kesilen ülkede ekinlerin zarar görmesi ve gıda sevkıyatına yönelik endişeler artıyor.

Devlet medyası KRT'nin haberine göre, kuzey ve Güney Hamgyong illeri de dahil olmak üzere ülkenin doğu kıyılarındaki birçok bölgede şiddetli yağışlar meydana geldi.

Televizyonda yayınlanan görüntülerde, evlerin çatılarına kadar sular altında kaldığı, köprülerin ve kanalların taştığı görülüyor.

Hidrometeoroloji idaresi direktör yardımcısı Ri Yong Nam, yaptığı açıklamada, Kuzey Hamgyong'un bazı kısımlarına pazar gününden salıya kadar 500 mm'den fazla yağmur düştüğü, Güney Hamgyong'un ise aylık ortalama yağış miktarını aştığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre yetkili, "Ağustos ayında ülkenin doğu kıyısı dahil çeşitli bölgelerde daha fazla hasara neden olabilecek daha fazla yağmur bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında kıtlık uyarısı yapan Devlet Başkanı Kim Jong Un, ülkenin "kritik" bir gıda durumuyla karşı karşıya olduğunu belirterek birçok şeyin bu seneki hasatlara bağlı olacağını dile getirmişti.

Kuzey Kore devlet medyasında aylardır selden kaynaklanacak hasarı önlemek için hendekleri, köprüleri ve diğer altyapıları iyileştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ekranlarına getiriliyordu.

Bu arada Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Kuzey Kore'ye insani yardım ihtimalini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak bakanlar, konuya ilişkin detay vermedi.

Kaynak: Euronews