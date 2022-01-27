Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizi'ne düştüğünü açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, balistik olma ihtimali yüksek füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.
Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi.
Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizi'ne, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.
2022 başından bu yana 6'ncı füze denemesi
Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi.
Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6'ncı kez füze fırlattığını aktardı.