Kuzey Kore gıda kıtlığıyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kuzey Kore'nin bu yıl yaklaşık 860 bin tonluk gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Nükleer silahları ve balistik füze programları nedeniyle çok sayıda uluslararası yaptırıma maruz kalan ülke, uzun süredir kronik gıda sıkıntısı çekiyor.

Geçen yıl, koronavirüs salgını ile bir dizi yaz fırtınası ve sel, ekonomi üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Pyongyang, geçen ay "mevcut gıda krizi" ile mücadele ettiğini itiraf etti.

FAO raporunda, Kuzey Kore'nin bu yıl 5,6 milyon tonluk "ortalama seviyeye yakın" bir tahıl üretmesi beklendiği kaydediliyor.

Rapora göre bu, tüm nüfusunu beslemek için gereken miktardan yaklaşık 1,1 milyon ton eksik. Kuzey Kore, "resmi olarak 205 bin ton olarak planlanan ticari ithalatla" yaklaşık 860 bin tonluk bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacak.

Raporda, "Bu boşluk, ticari ithalat ve/veya gıda yardımı ile yeterince kapatılmazsa, haneler Ağustos'tan Ekim'e kadar sert verimsiz dönem yaşayabilir" denildi.

Ancak Pyongyang, kendisini salgından korumak için geçen yıl ocak ayında sınırlarını kapattı ve bunun sonucunda ekonomik can damarı olan Pekin ile ticaret durma noktasına geldi. Tüm uluslararası yardım görevlileri ülkeyi terk etti.

"Şimdiye kadarki en kötü duruma hazırlanın"

Geçen yaz bir dizi tayfun, binlerce evi tahrip eden ve tarım arazilerini sular altında bırakan selleri tetikledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz aylarda gıda durumunun "gerginleştiğini" söyleyerek ve insanları "şimdiye kadarki en kötü duruma" hazırlanmaları konusunda uyardı.

Kuzey Kore, 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yüz binlerce insanı öldüren kıtlık yaşadı.

Kaynak: Euronews