Kuzey Kore'nin devlet medyası, yabancı ülkelerden gıda desteğine karşı

Gazetede çarşamba günü yayımlanan başyazıda, gıda krizi sorunun ülkenin kendi kaynaklarıyla çözülmesi gerektiği savunuldu.

"Emperyalistlerden destek almak ülkeyi bir yağma tuzağına sokar" ifadelerinin yer aldığı yazıda, gıda yardımı sağlayacak yabancı ülkelerin Kuzey Kore'nin iç işlerine karışabileceği öne sürüldü.

Yazıda, "Bu zehirli şekeri edip yiyerek ekonomiyi canlandırmaya çalışmak bir hatadır" dendi.

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Guardian'ın aktardığına göre Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı birçok kuruluş ve Batılı yardım örgütü zamanla ülkedeki faaliyetlerini durdururken Çin, Kuzey Kore'ye gıda desteği sağlayabilecek sayılı yabancı ülke arasında yer alıyor.

Öte yandan son dönemde füze programı nedeniyle Pyongyang yönetimine uygulanan uluslararası yaptırımlar ve doğal afetler nedeniyle oluşan gıda kıtlığı, pandemide Çin'in sınırlarını kapatmasıyla daha da kötüleşti.

Devlete ait Kore Merkez Haber Ajansı da (KCNA) üst düzey hükümet yetkililerinin bu ay toplantı düzenleyerek, tarım politikalarında ciddi değişikliklere gitmeyi planladığını aktardı. Toplantının ne zaman düzenleneceği paylaşılmadı.

Ayrıca Kuzey Kore'yle ikili ilişkileri yürüten Güney Kore'deki Birleşme Bakanlığı'nın salı günü paylaştığı bilgilere göre, Kuzey Kore'de açlıktan ölenlerin sayısında da artış gözlemlendi.

BK'nin kamu yayımcısı BBC, Güney Kore'nin sağladığı uydu görüntülerine göre Kuzey Kore'nin 2021'e kıyasla 2022'de 180 bin ton daha az gıda ürettiğini aktardı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı da hazirandaki raporunda, Kuzey Kore'nin nüfusunun yüzde 40'ına denk gelen 10,7 milyon kişinin yeterli beslenemediğini ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe