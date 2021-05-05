Kuzey Kore: Salgın uzun süre daha devam edecek

Kuzey Kore devlet medyası, salgınla mücadelenin uzun süre daha devam edeceğini ve geliştirilen aşıların bir çare olmadığını ileri sürdü.

Diğer ülkelerle en az ilişkilere sahip Kuzey Kore henüz resmi olarak koronavirüsle ilgili vaka veya can kaybı rapor etmedi. Güney Koreli yetkililer ise Çin ile olan insan trafiğinden dolayı komşularındaki salgın durumunun hafife alınamayacağını söylüyor.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun, aşılarla ilgili ilerlemeye rağmen küresel pandeminin kötüye gittiğini savundu.

Reuters'ın haberine göre gazetede, "Bazı ülkelerin rekabet içinde geliştirdiği aşılar, koronavirüse karşı bir umut ışığı olarak lanse edildi. Ancak birçok ülkedeki vaka ve can kaybına dair son durum aşıların "küresel bir çare" olmadığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Pyongyang yönetimi, "kaçınılmaz gerçek" olarak tanımladığı uzun vadeli salgına hazır olmaları için halkını uyardı.

Kuzey Kore'ye, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yaklaşık 2 milyon doz AstaZeneca aşısına bu yılın ilk yarısında ulaştırılması bekleniyordu. Ancak geçen ay Dünya Sağlık Örgütünün Kuzey Kore temsilcisi Edwin Salvador, tedarik sıkıntısından dolayı teslimatta gecikme yaşandığını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews